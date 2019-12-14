  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى

قطر

قطر: هناك تقدم مبشر لحل الأزمة الخليجية

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

تركي آل شيخ

أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد عودته من رحلة العلاج

رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

أنور قرقاش

أول تعليق إماراتي على تصريحات قطر بشأن المصالحة

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"ليفربول" يؤكد الصدارة بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف

#

أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني

#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

#

صحيفة مُقربة من ريال مدريد تهاجم «صلاح»

المصريون

ليفربول

واتفورد

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على واتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفا ليفربول عن طريق محمد صلاح فى الدقيقتين 38 من صناعة السنغالى ساديو مانى و89 من عمر المباراة، فيما ألغت تقنية الفيديو هدفاً للجناح السنغالى مانى فى الدقيقة 50 بداعى التسلل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بينما توقف رصيد واتفورد عند 9 نقاط فى المركز الـ 20 والأخير.

وسجل محمد صلاح 84 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات الانجليزية والاوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي، ليحطم رقم لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني الحالي الذي سجل 82 هدفاً مع ليفربول في جميع البطولات

وأحرز محمد صلاح 84 هدفاً في 126 مباراة، بينما سجل لويس سواريز 82 هدفاً في 133 مباراة، كما أحرز النجم المصري للمرة الثامنة في شباك واتفورد، ليصبح أكثر فريق سجل في مرماه بالتساوي مع فريق بورنموث.

لم تتوقف إنجازات محمد صلاح عند هذا الحد، بعدما سجل هدفه رقم 40 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد" منذ انتقاله لصفوف ليفربول موسم 2017\2018، أكثر بـ 5 أهداف من أي لاعب أخر.

وكان هذا الظهور الأخير لفريق ليفربول في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل السفر إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يخوض الاربعاء المقبل مباراة الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا الثلاثاء القادم بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل مواجهة حرس الحدود.. إصابة نجم الأهلي تدفعه لمغادرة المران
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد
» بعد التخفيضات.. هذه أسعار سيارات "شيري" في مصر
» شاهد.. "صلاح" يسجل هدف تاريخي بالـ"كعب"
» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة