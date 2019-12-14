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رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

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رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

الرياضة

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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محمد فضل

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مدرب

استقالة

بلدية المحلة

رضا عبدالعال

فاجأ رضا عبد العال، الجميع اليوم السبت، بتقديم استقالته من تدريب نادي بلدية المحلة، والذي يلعب في دوري القسم الثاني.

وكتب عبد العال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".

وكان رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، دخل في مشاداة كلامية عنيفة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، قبل أسبوعين.

ودار نقاش حاد بين رضا عبدالعال المدير الفني وجماهير فريق بلدية المحلة بسبب توقفهم عن تشجيع الفريق بعد تأخر الفوز أمام فريق الأوليمبي وضرب مثالا بجماهير النادي الأهلي التي تستمر في تشجيع الفريق حتى الدقيقة 97 .

وكان نادي بلدية المحلة قد أعلن بداية الموسم عن التعاقد مع رضا عبد العال لتولي المهمة الفنية للنادي، وقاده للفوز في 3 مباريات على بيلا والأوليمبي وكفر الزيات، قبل أن يتعادل أمس أمام نادي الحمام بهدفين لكل فريق.


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