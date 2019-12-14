زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

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في واقعة صادمة، كادت زوجة ثلاثينية أن تنهي حياة زوجها بعد طعنه بسكين في صدره، وذلك لابتزازه لها بفيديوهات جنسية من معاشرته لها داخل غرفة النوم، لعدم طلبها الطلاق.

وهدد الزوج زوجته بنشر فيديوهاتها الجنسية معه، حال طلبت الطلاق والحصول على حقوقها القانونية، ما دفعها للهجوم عليه وطعنه بسكين المطبخ.

وتلقى قسم ثان أكتوبر بلاغا من مستشفى أكتوبر العام يفيد بوصول موظف بمستشفى المنيل، 31 عاما، مصابا بجرح طعنى بالصدر، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، أن المتهمة البالغة من العمر 30 عاما والمجنى عليه، بينهما خلافات مستمرة، كما أن الزوج قام بالتعدى عليها أكثر من مرة بالضرب، ما جعلها تطلب الطلاق أكثر من مرة.

كما كشفت التحريات قيام المجنى عليه بتصوير زوجته خلال إقامتهما علاقتهما الزوجية داخل غرفة النوم، وذلك لتهديدها بالمقاطع في حالة طلب الطلاق، وعند علمها قامت بطعنه بسكين المطبخ في صدره.

وبعرض الزوجة على النيابة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.


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