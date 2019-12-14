» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكدت الرحالة الكندية دينيس أن زيارتها للمملكة العربية السعودية بدلت الكثير من الأفكار لديها عن المملكة، لافتة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون عبارة عن صحراء إلا أنها فوجئت بها بمدن ومبانٍ كثيرة.

وأشارت في تصريحات صحفية: "عرفت من خلال إقامتي مع السكان المحليين الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها فهي بلد آمن جدًا، وهي بلد جميل".

وأضافت أن المرأة في المملكة تتمتع بكامل حريتها حيث بإمكانها الآن قيادة السيارة ولها حرية اختيار العباءة والحجاب، حسبما نشرت صدى الإلكترونية.


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