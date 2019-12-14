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"ماكرون" يمتنع عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد لهذا السبب

الحياة السياسية

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون
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متابعات - أمينة عبد العال

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امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد عبد المجيد تبون، وقال في مؤتمر صحفي أمس: "أخذت علمًا بما أفرزته الانتخابات الرئاسية في الجزائر وفوز المرشح تبون وندعو السلطات إلى ضرورة الحوار مع الشعب الجزائري الذي يخرج في مظاهرات سلمية".

ورفض تبون الرد على تصريحات ماكرون وقال في مؤتمر صحفي: "لا أرد علي ماكرون هو حر في أن يبيع بضاعته في بلاده وما يهمني هو الشعب الجزائري".

في سياق متصل هنأت العديد من الدول العربية والأوروبية رئيس الجزائر، حيث قالت الخارجية الروسية في بيان لها أن الاقتراع الرئاسي الذي جري الخميس في الجزائر يعتبر خطوة مهمة في تقدم هذه البلد، فيما قالت مورجن أورتيجاس المتحدثة باسم خارجية الولايات المتحدة" منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام".

علي الجانب العربي هنأت ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد .

جدير بالذكر أن النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء السابق تبون74 عام وقد حصد 58.15% من الأصوات.

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