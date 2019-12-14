«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

14 ديسمبر 2019 - 01:38 م

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، إن الكثير من وسائل الإعلام فى بلادنا تعاني غياب الحياد بمعناه الإيجابى، فهي لا تتحيز للمصلحة الوطنية العليا، لكن تغلب عليها فى كثير من الأحيان الرغبة فى الانتشار أو ممالأة السلطة أيًا ما كان الثمن، وهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث التى أصابت إعلامنا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المناوي، في مقاله بالمصري اليوم، أن الحل في أصل المشكلة بالتأكيد، موضحًا أن الحل فى حياد الإعلام وتركه لشأنه، فإن مارس دوره بإيجابية دون ممالأة أو انحياز، فله الدعم، وإن حاد عن الهدف، فله اللوم دون العقاب، وله التفكير فى أسباب انحرافه.

وأكد المناوي، ضرورة توافر المهنية في أى وسيلة إعلام، مشددًا على ضرورة الحرية في تناول الموضوعات، وضرورة الإبداع في الإعلام؛ مشيرا إلى أنه دون كل هذه الأمور سيظل المواطن غير مستوعب ما يقوله هذا أو ذاك عن ضرورة وقوف الإعلام إلى جانب الدولة ومساندتها، وهو يرى يوميًا وصلات "الوقوف" و"الدعم" بلا عقل، فيسأل عن شكل الإعلام المساند، فلا يجيب أحد؛ بحسب تعبيره.