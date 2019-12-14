  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيف

بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

أنور قرقاش

أول تعليق إماراتي على تصريحات قطر بشأن المصالحة

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

الرحالة الكندية

رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

طارق شوقي وزير التعليم

حقيقة تناول المناهج التعليمية الحكم العثماني "فاتحاً لمصر"

«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

الحياة السياسية

عبد اللطيف المناوي
عبد اللطيف المناوي
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة آثار جديدة

#

تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

#

رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

#

عماد الدين حسين: مواجهة الشائعات يكون بهذا الأمر الهام

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، إن الكثير من وسائل الإعلام فى بلادنا تعاني غياب الحياد بمعناه الإيجابى، فهي لا تتحيز للمصلحة الوطنية العليا، لكن تغلب عليها فى كثير من الأحيان الرغبة فى الانتشار أو ممالأة السلطة أيًا ما كان الثمن، وهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث التى أصابت إعلامنا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المناوي، في مقاله بالمصري اليوم، أن الحل في أصل المشكلة بالتأكيد، موضحًا أن الحل فى حياد الإعلام وتركه لشأنه، فإن مارس دوره بإيجابية دون ممالأة أو انحياز، فله الدعم، وإن حاد عن الهدف، فله اللوم دون العقاب، وله التفكير فى أسباب انحرافه.

وأكد المناوي، ضرورة توافر المهنية في أى وسيلة إعلام، مشددًا على ضرورة الحرية في تناول الموضوعات، وضرورة الإبداع في الإعلام؛  مشيرا إلى أنه دون كل هذه الأمور سيظل المواطن غير مستوعب ما يقوله هذا أو ذاك عن ضرورة وقوف الإعلام إلى جانب الدولة ومساندتها، وهو يرى يوميًا وصلات "الوقوف" و"الدعم" بلا عقل، فيسأل عن شكل الإعلام المساند، فلا يجيب أحد؛ بحسب تعبيره.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة
» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية
» "مش أول مرة".. خطيبة الشرنوبي تكبره بعدة سنوات
» "قولت أوك".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرضه
» استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة