"طفل التعذيب" يجبر "التضامن" على قرار عاجل

14 ديسمبر 2019 - 01:36 م

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حالة الطفل مروان ضحية تعذيب والدته، وحتى فجر الأمس كانت تتابع تسلمه للدار ووضعه بغرفة مناسبة، واليوم تواصلت مع الدار للاطمئنان على حالته.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فريق التدخل السريع كان متواجدًا طوال اليوم بالأمس مع الطفل مروان ضحية التعذيب، وأشرفوا على إيداعه بواحدة من أكثر دور الرعاية تميزًا في مصر".

وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي: "سيتم تأهيل الأم والطفل نفسيًا بعد واقعة تعنيفه لمعالجة حالتهما النفسية، مشددًا على أنه لن يتم تسليم الأم للطفل إلا بعد ثبوت أنها تؤتمن عليه ومؤهلة للتعامل معه، وإلا سيظل في حوزة دار الرعاية للاهتمام به: "معقبًا: "مفيش تسليم أي طفل لأمه قبل تأهيلها نفسيًا للتعامل معه".