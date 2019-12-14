زينة تفاجئ متابعيها وترتدى الحجاب فى مسجد هيثم زكي

فاجأت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها وهي ترتدي الحجاب وتصلي بمسجد الفنان هيثم أحمد زكي، والذي بناه أصدقاؤه في الوسط الفني كصدقة جارية على روحه.

وظهرت زينة وهي ترتدي حجابًا ونظارة شمس تخفي معظم ملامحها، وتطوف بكاميرا الهاتف في أرجاء المسجد، مطالبة متابعيها بقراءة الفاتحة له.

وعلقت "زينة" على الفيديو، قائلة: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يارب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.. أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وتفاعل متابعوها مع مقطع الفيديو، داعين بالرحمة والمغفرة للفنان هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا منذ شهر، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.