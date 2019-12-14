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أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين

الحياة السياسية

سيول (أرشيفية)
سيول (أرشيفية)
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متابعات- الدويني فولي

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حسن يوسف

شمس البارودى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأحد والاثنين، وقالت إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية، ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.

وأوضحت في بيان لها، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 و4 درجات على شمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد ليلا، ومتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارًا من يوم الإثنين.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع يوم الأحد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها يوم الاثنين وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد ، القاهرة والوجه البحري من 16 إلى 17 درجة ، والسواحل الشمالية من 17 إلى 18 ، وشمال الصعيد من 17 إلى 18، وجنوب الصعيد من 22 إلى 23 ، وجنوب سيناء من 22 إلى 23 درجة.

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