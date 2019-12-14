  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المؤرخ بسام الشماع

"الهكسوس لم يحتلوا مصر".. مفاجآت مدوية تنشر لأول مرة

اتحاد جنوب أفريقيا

سرقة "الكأس" بدولة أفريقية

الرئيس السيسي

«رزق»: أصحاب المعاشات يحتاجون نظرة حانية من الرئيس

شمس البارودي في المستشفى بسبب ابنها

بعد غياب سنوات.. كيف تغيرت ملامح شمس البارودي؟

ارشيف

صور.. "السيسي" يتفقد شرم الشيخ بالدراجة

أشرف السعد

رجل أعمال شهير يسخر من ابنه الداعية

أحمد موسي

موسى: مسمعش صوت معارض تانى

الرئيس السيسي

فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور السيسي

البابا تواضروس

أول رد للبابا تواضروس على جدل إقامة "قداسين" لعيد الميلاد

حزب البشير

أول تعليق للبشير بعد الحكم بحبسه عامين

بعد دخوله موسوعة جينيس..

تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو

الصفحة الأخيرة

رسالة نارية من طليق "بوسيل" لـ"تامر حسني"
رسالة نارية من طليق "بوسيل" لـ"تامر حسني"
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل

#

أول تعليق من والد الطفل ضحية واقعة «التعذيب» من الأم

#

بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل

#

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

تامر حسني

بسمة بوسيل

الفلوس

حلو المكان

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر "فيس بوك" بمقطع فيديو جديد له برفقة زوجته بسمة بوسيل ومجموعة من الأصدقاء وهو يحتفلون بدخول أغنية فيلمه الجديد "الفلوس" موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونشر تامر حسني، فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وهو يغني أغنية "حلو المكان"، برفقة زوجته، وهي أغنية جديدة من فيلم "الفلوس"، والتي من المقرر طرحها مع بداية عرض الفيلم.

وعلق تامر، على الفيديو قائلاً: "عايز أشكر كل صحابي على الليلة الرائعة للاحتفال معي بدخولي موسوعة جينيس للأرقام القياسي على أغنية (حلو المكان) من فيلم (الفلوس).. إن شاء الله يوم 25 ديسمبر بجميع دور العرض".

أغنية "حلو المكان" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أماديو.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» أصغر رئيسة وزراء فى العالم.. تعرف عليها
» أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين
» تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو
» تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك
» ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
» 18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" لمواجهة أف سى مصر
» الشرطة تبحث عن باقى جثث ضحايا البركان
» أول تعليق للبشير بعد الحكم بحبسه عامين
» أسرار مبكية ترويها ندى بسيونى عن والدتها
» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها
» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة