» تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر "فيس بوك" بمقطع فيديو جديد له برفقة زوجته بسمة بوسيل ومجموعة من الأصدقاء وهو يحتفلون بدخول أغنية فيلمه الجديد "الفلوس" موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونشر تامر حسني، فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وهو يغني أغنية "حلو المكان"، برفقة زوجته، وهي أغنية جديدة من فيلم "الفلوس"، والتي من المقرر طرحها مع بداية عرض الفيلم.

وعلق تامر، على الفيديو قائلاً: "عايز أشكر كل صحابي على الليلة الرائعة للاحتفال معي بدخولي موسوعة جينيس للأرقام القياسي على أغنية (حلو المكان) من فيلم (الفلوس).. إن شاء الله يوم 25 ديسمبر بجميع دور العرض".

أغنية "حلو المكان" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أماديو.