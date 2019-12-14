رجل أعمال شهير يسخر من ابنه الداعية

علا خطاب
سخر أشرف السعد، رجل الأعمال الشهير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من نجله، وهو يعطي بعض الدروس الدينية في أحد المساجد.
ونشر أشرف السعد، مقطع فيديو، عبر "تويتر" لابنه، بلال، وهو يقوم بإعطاء بعض الدروس الدينية في أحد المساجد، ساخرًا من أدائه.
وعلق "السعد" على الفيديو، قائًلا: "الواد بلال ابني بقاله سنة قاعد يدي دروس في المسجد عشان يعمل توظيف أموال ومحدش اداه جنيه واحد وبيقولي يا بابا أنت لميت فلوس إزاي ده أنا محدش معبر أمي فقلت له دي موهبة يا أهبل".
ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث جاءت معظمها ساخرة، حيث علق أحدهم: "نبلغ عن بلال يعني"، ليرد عليه أشرف السعد قائلاً: "بصراحة آه".
الواد بلال ابني بقاله سنة قاعد يدي دروس فى المسجد عشان يعمل توظيف اموال ومحدش اداه جنية واحد وبيقولي يابابا انت لميت فلوس ازاي ده انا محدش معبر امي فقلت له دي موهبة يا اهبل pic.twitter.com/FaQHpQ4Xuu— أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) December 14, 2019
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