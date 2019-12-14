» 18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" لمواجهة أف سى مصر

محمد عبد الحارس
أعلن أدهم السلحدار القائم بأعمال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة أف سي مصر والمقرر لها غدًات الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي ومحمد مجدي.
خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي، ومحمد مجدي الجمل ومحمد هاشم.
خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” وعماد حمدي، ومحمد بيومي ومحمد مخلوف، وهمام طارق وبيكيتي سيلفا، وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، وأحمد مدبولي.
خط الهجوم: شيلونجو ومحمد حمدي زكي، ومحمد الشامي.
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