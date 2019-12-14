» 18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" لمواجهة أف سى مصر

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أعلن أدهم السلحدار القائم بأعمال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة أف سي مصر والمقرر لها غدًات الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي ومحمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي، ومحمد مجدي الجمل ومحمد هاشم.

خط الوسط: محمود عبد العاطي “دونجا” وعماد حمدي، ومحمد بيومي ومحمد مخلوف، وهمام طارق وبيكيتي سيلفا، وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: شيلونجو ومحمد حمدي زكي، ومحمد الشامي.

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