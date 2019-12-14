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ريهام سعيد: إنتوا بتقولنا انتحروا

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ريهام سعيد
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إيمان هاني

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نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في مطار القاهرة، وهي برفقة إحدى صديقاتها قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، تتحدث فيه عن الانتحار.

وقالت "سعيد" خلال الفيديو المنشور على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "هندعي لكل أصحابنا ومصر، كل شوية فلان انتحر وفلانة انتحرت، وحد يطلع يقول إنهم مش كفرة، ودي مش قضيتي أنا أضعف من إنى أحكم، بس فتوى زي دي بتقولوا لهم إنتوا تمام انتحروا يعني".

وأضافت: "بدل ما ترمي نفسك من برج القاهرة أو أي مكان، ارمي نفسك في حضن ربنا، كلنا عندنا مشاكل ونسبة الانتحار في العالم رهيبة نتيجة الاكتئاب وضعف الإيمان، عشان كده ارمي نفسك في حضن ربنا هو ده الحل لأي حاجة".

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