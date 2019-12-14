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رأى الراحل أحمد راتب في "مبارك" وثورة يناير

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خطأ طبي وراء وفاة أحمد راتب
خطأ طبي وراء وفاة أحمد راتب
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حسني مبارك

ثورة يناير

ذكرى رحيله

أحمد راتب

تحل اليوم الذكرى الثالثة، لوفاة النجم الكبير، أحمد راتب، حيث رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر، عام 2016، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقبل وفاته بعام، خرج النجم أحمد راتب في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي، عمرو الليثي، وكشف عن رأيه في الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقال "راتب" خلال لقائه، إن "العشر سنوات الأولى في حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لا غبار عليه فيها، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تغلبت عليه العنجهية هو وأسرته، واعتبر نفسه من سلالة وجنس آخر غير البشر، منوهًا بأن هناك بعض الأخطاء وقع فيها وطنيون لكن دافعهم وطني".

وعن رأيه في ثورة يناير، أضاف أنه أيد ثورة 25 يناير حتى سقوط نظام الحكم، وتنحي حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه تراجع عن تأييد الثورة بعد ذلك حينما اتضحت له بعض الأشياء غير رأيه، وفق قوله.

وكان آخر أعمال الراحل احمد راتب، فيلم "جواب اعتقال"، بطولة محمد رمضان، لكنه رحل عن عالمنا قبل أن يرى آخر أعماله على الشاشة.


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