» أسرار مبكية ترويها ندى بسيونى عن والدتها

14 ديسمبر 2019 - 11:30 ص

روت الفنانة ندى بسونى تفاصيل إصابة والدتها بالسرطان، قائلة: "الطبيب أخبرني أنها لن تعيش أكثر من ثلاثة أشهر ولكن بعزيمتها استطاعت أن تعيش لثلاث سنوات".

وأضافت ندي خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "تحيا الستات"، أن مرحلة مرض والدتها أصعب شيء مرت به في حياتها بسبب ارتباطها الشديد بها ".

وتابعت باكية: "أصعب شيء في حياتي كان رحيل أمي".

وعن حياتها الشخصية قالت بسيوني: إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ20 سنة ولكن هذا الفارق في السن لا يمثل عائقًا في العلاقة ، مضيفة الحب قدر وليس اختيارًا".

وعن خيانة الرجل لزوجته: "أنا اللي بيخوني بيبسطني جدًا" لأن ذلك سبب وجيه لإنهاء العلاقة بشكل سريع ويصبح الشخص لا يستحق الاستمرار معه.