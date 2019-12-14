"قالولي متعيطش على الشاشة".. سر بكاء عمرو أديب

14 ديسمبر 2019 - 11:09 ص

بكى الإعلامي عمرو أديب، أثناء عرض صورة لمخرج البرنامج شريف السقا الذي وافته المنية مساء أمس، قائلاً: "علمونا في الإعلام منعيطش على الهواء، ومكنتش أتخيل أن الصورة هتأثر في كده، في اتنين صوتهما في وداني طول فترة العمل ومنهم شريف، أنا معرفش اشتغل من غيره ".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الموت المفاجئ صعب، وغريب، وصعب تحمله، لافتًا إلي أنه على صلة بشريف السقا منذ 20 عامًا وكان معه في كل برامجه".

وتابع: "شريف كان أميرًا وطيبًا بشكل غريب، وبسيطًا جدًا، وكان مخلصًا في شغله، وكان بيفضل معايا بعد البرنامج لحد ما يوصلني لعربيتي".