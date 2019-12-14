  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محاكمة البشير

حكم مخفف للبشير بالسجن عامين

البشير

بث مباشر.. النطق بالحكم على عمر البشير

خطيب الجمعة محود شحات

توفى على المنبر.. مكافأة عاجلة من الأوقاف لخطيب الجمعة

شاهد.. أديب يبكي على الهواء

"قالولي متعيطش على الشاشة".. سر بكاء عمرو أديب

بشار الأسد

تفاصيل مقتل سيدتين من عائلة الأسد

البشير

قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

سرقة عشرات البنادق من الجيش الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم

تركي آل الشيخ

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

تفاصيل مقتل سيدتين من عائلة الأسد

الصفحة الأخيرة

بشار الأسد
بشار الأسد
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجئ لعائلة "هيثم زكي" بشأن جثته

#

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

#

الخالة تقتل ابن شقيقتها بعد حمل دون زواج بالعياط

#

الأمم المتحدة: تشريد 440 ألفا جراء التصعيد شمال سوريا

أثار حادث مقتل قريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في ريف اللاذقية، ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث داهم شخص منزل الفتاتين وأطلق النار على الجميع، فقتل الفتاتان على الفور وأصيب آخرون.

وذكرت مصادر محلية، بأن قريبتين الرئيس السوري بشار الأسد، هما هبة فايز جبور، 24 عاما، ونور فايز جبور، 14 عامًا.

من جهتهم، نعي آل الأسد وآل جبور، الفتاتين التي تجمعهم صلة قرابة بالرئيس السوري، من خلال أمهما رتاج بديع الأسد، حيث يشير إلى أن وسيم بديع الأسد، أحد أقرباء الأسد، هو خال الفتاتين.

وتداولت بعض الشائعات على مواقع التواصل عقب الحادث تفيد بأن قاتل هو خطيب إحدى الفتاتين، دون صدور أي بيان رسمي من الشرطة حتى الآن.

في المقابل، تحركت القوات الأمنية في المحافظة للبحث عن القاتل، حيث لم يتبين إلى الآن ما الهدف من وراء هذه العملية.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار مبكية ترويها ندى بسيونى عن والدتها
» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها
» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين
» إليسا تشعل الأجواء برقصها على أغنية "نفسى أقوله"
» "روبوتات" للخدمة والرقص بأحد المقاهى
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للحرس
» بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام
» هذا اللاعب يتوسط لصالح جمعة عند فايلر لإنقاذه من الرحيل
» محمود حميدة: لهذه الأسباب تجاهلني منتجو السينما
» تعرف على عدد زيجات الفنان أحمد راتب وأبناءه
» سر بكاء أحمد راتب قبل وفاته بأيام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة