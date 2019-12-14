قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

14 ديسمبر 2019 - 11:03 ص

أفادت وسائل إعلام سودانية محلية، بأن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أصدرت قرارًا بشأن ثروات الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأضاف أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه البشير.

وقررت اللجنة كذلك حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

يذكر أن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير وصل، اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في الفساد المالي