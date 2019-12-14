تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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وكالات- الدويني فولي

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التعاون الخليجى

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن اليوم السبت، أنه "تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين".
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل في تصريحات لـ"رويترز"، لدى سؤاله عما إذا كان هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، إن "هناك تقدم ضئيل، لكن تقدم ضئيل".

يذكر أنه في 5 يونيو 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

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