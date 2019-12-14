العراق.. نزع لافتات "الخميني".. واستبدالها بـ "شهداء أكتوبر"

14 ديسمبر 2019 - 10:36 ص

في تطور سريع، أقدم متظاهرون عراقيون على نزع لافتات شارع الخميني، واستبدالها بلافتات شارع شهداء أكتوبر في محافظة البصرة.

وقام المتظاهرون عقب نزع لافتة شارع الخميني، برفع العلم العراقي وسماع الأغاني الوطنية.

يذكر أن لافتة "شارع الخميني" كان قد تم حرقها ثلاث مرات في تظاهرات سابقة شهدتها البصرة منذ انطلاق الاحتجاجات أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في العراق إلى 511 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألفا متظاهرا.

ويوجه المتظاهرون اتهامات لإيران وميليشياتها بالاعتداء عليهم وتأجيج الوضع.

وبحسب مراقبين فإن العراقيين باتوا جادين في إظهار رفضهم لأي مظهر من مظاهر التواجد الإيراني في العراق.

وأضافوا أن محاولة حرق القنصلية في كربلاء بتغيير اسم شارع الخميني وسط النجف إلى شارع شهداء الثورة، تكشف عن قرب انهيار المشروع الإيراني.