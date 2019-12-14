» "روبوتات" للخدمة والرقص بأحد المقاهى

14 ديسمبر 2019 - 10:11 ص

افتتح مقهى في طوكيو، يقدم قائمة طعام، كما يضم أيضًا متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية والإكسسوارات والملابس.

المقهى يضم مجموعة كاملة من الروبوتات التي تعمل كنادلين وراقصين، وعمّال نظافة.

ويعمل 10 من روبوتات Pepper كنادلين، حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن، حتى أنها تلتقط الصور معهم.

كما يحتوي المقهى أيضًا على مجموعة من روبوتات NAO ، والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة، وغيرها من العروض خلال أوقات محددة طوال اليوم.

وبعد إغلاق المقهى أبوابه، تقوم مجموعة من روبوتات بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل، وتنظيف السجاد.