محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيعملوا معايا كدا"

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صدى البلد

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

خالد فودة

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك شهادات دولية تشيد بحجم الإنجازات التي تحدث في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "الحمد لله ظهر الحق، إحنا تحدينا أنفسنا في 4 سنوات، ونزلنا الشوارع، شرم الشيخ مكنش شكلها كده خالص".

 وأضاف "فودة"، خلال لقائه، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش منتدى شباب العالم، أنه تم تزويد مطار شرم الشيخ بأجهزة حديثة لتأمين المواطنين، معقبًا: "مش أي حد مش متأمن هيدخل".

وأكد أنه يجب أن يتم تفتيش كل من يدخل شرم الشيخ، متابعًا: "تأمين الناس مسئوليتنا، وأنا أول واحد بيتفتش في مطار شرم الشيخ، ودا مش عيب".

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