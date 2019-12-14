ظهور غريب لـ"محمود سعد "على الهواء

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النهار

عمار الشريعي

محمود سعد

المكفوفين

ظهر الإعلامي محمود سعد، بغطاء على عينه علي الهواء ، خلال زيارته لمطعم "مطعم في الظلام"، حيث تناول عدد من الأطعمة في الظلام دون أن يرى ليعيش تجربة المكفوفين،.

وكشف "سعد"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن الموسيقار عمار الشريعي كان يخصص يوم الأحد لاستضافة زملائه المكفوفين على العشاء، مضيفا :" الشريعي كان شخص نباتي، ولكن يوم الأحد يطهو كافة أنواع الطعام لزملائه".

وتابع الإعلامي محمود سعد:"عمار وأصدقاؤه كانوا عايزين يعيشوا على راحتهم، لأن مجتمعنا قاسي وقبيح، ولما بيجلسوا في مكان الناس بتبص عليهم"، معقبا :" الحياة بدون العين صعبة".

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