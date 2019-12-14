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الإعلامي عمرو أديب

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تعليق جرئ لـ"أديب" عن منح الجنسية المصرية للأجانب

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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إيمان هاني

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الاستثمار

عمرو أديب

ام بى سى مصر

الجنسية المصرية

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي قرار منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار،قائلا :" لما بس حد يجي الأول ،نبقي نتكلم كلكم عارفين الباسبور المصري ".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ليس كل من يتقدم بطلب للحصول على جنسية المصرية سيحصل عليها، حيث سيكون هناك تدقيق، معقبا: " الحكاية مش سداح مداح ، وفي فلترة للأمر، ومش هيجي واحد إسرائيلي يقولك عايز الجنسية".

وتابع :"مصر بها سوريون وعراقيون وسودانيون ولديهم قدرة مالية، ويمكنهم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات، معقبا: "كل حاجة في مصر دلوقتي يقولك الحق الأمن القومي"، منوها بأن الأمن القومي الحقيقي هو الاستثمار".

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