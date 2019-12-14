» سر بكاء أحمد راتب قبل وفاته بأيام

14 ديسمبر 2019 - 08:30 ص

تحل اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد راتب عم عمري يناهز 67 سنة ، حيث رحل عن دنيانا قبل 3 سنوات.



وفي آخر لقاء تلفزيوني له ، بكى أحمد راتب على الهواء مباشرة ، بعد ظهوره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذي حدث قبل وفاته بأيام.



ويرجع سر بكاء أحمد راتب إلى مكالمة هاتفية تلقاها من أسرته ، حيث عبرت أسرته له عن حبهم مما جعله لا يتمالك أعصابه ويبكي.



وعلق "راتب" قائلا: بكيت مرتين في حياتي ، الأولى لما بنتي اتجوزت لأني حسيت إني أديت رسالتي في الحياة كاملة ، والتانية لأني سمعت بنتي بتقول إنها بتحبني".



