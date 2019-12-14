تعليق ناري من دعاء فاروق على خلع صابرين وحلا شيحة للحجاب

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دعاء فاروق
دعاء فاروق
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حلا شيحة

دعاء فاروق

علقت الإعلامية دعاء فاروق على قرار الفنانة صابرين ومن قبلها حلا شيحة بخلع الحجاب ، وذلك بعد أن تلقت العديد من التساؤلات بشأن هذا الأمر.

وقالت دعاء في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب إنها تنتقد فكرة التدخل في شئون الآخرين.

وأضافت: مش عارفة الظروف اللي عند صابرين أو حلا شيحة واللي خلتهم يقرروا يخلعوا الحجاب .. من حسن خلق المرء ترك ما لا يعنيه .. كل اللي أقدر أقوله إن صابرين وحلا شيحة عايشين في وسط مليان بالفتن القوية.

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