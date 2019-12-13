رضوى الشربيني تنفعل على الهواء لهذا السبب

13 ديسمبر 2019 - 11:10 م

عقبت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة تعذيب أم لطفلها انتقامًا من طليقها، قائلة: «أنا منمتش من امبارح، وبغلي، وقررت إني أنتقد لأول مرة في البرنامج سيدة بشكل مباشر، منفعلة على الهواء قائلة: «فيديو التعذيب يؤكد أن الأب والأم غير سويين تمامًا».



ووجهت حديثها لـ «السيدات»، خلال تقديم برنامجها «هي وبس»، المذاع على فضائية cbc اليوم الجمعة، رسالة إلى السيدات والفتيات، قائلة: «الهدف من البرنامج هو إنك تكوني أقوى، وتقفي على رجلك، ومتحتاجيش لحد، ولكن متستقويش ولا تفتري ولا تنزعي من قلبك الرحمة إللي ربنا زرعها فيكي، ولا الحب اللي بالفطرة إللي ربنا زرعه فيكي، ولو مش هتعرفي تكبريه على الأقل بلاش تقتليه».

