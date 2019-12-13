السفارة السعودية تكشف لغز جريمة النزهة الجديدة بالقاهرة

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السعودية

مصر

سفارة السعودية

مقتل سعودي

مقتل الحارثي

لازالت الأنباء توالى حول جريمة مقتل مواطن سعودي يدعى «راجح الحارثي» داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة الجديدة في القاهرة.

التفاصيل الجديدة كشفتها السفارة السعودية في مصر، موضحة أن الجثة عثر عليها وبها عدة طعنات.

وحول الدافع وراء الجريمة، قالت السفارة إنها تمت بدافع السرقة وجرى ضبط مرتكبيها.

ولفت سفارة المملكة أنها تواصلت منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل، وأطلعتهم على كل الإجراءات.

يشار إلى أنه تم العثور على جثة «الحارثي» يوم الثلاثاء الماضي في منطقة النزهة الجديدة خلال زيارته لمصر.

وباشرت الأجهزة الأمنية ، التحري عن ملابسات الجريمة، وتم ضبط مرتكبيها الاثنين، واللذان ارتكباها بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزتهما.


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