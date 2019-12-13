"داود أوغلو" ينشر تغريدة ضاحكة عن حزب "أردوغان"

13 ديسمبر 2019 - 09:05 م

نشر الحساب الرسمي لحزب المستقبل الذي أسسه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة "ضاحكة" عن عن عدد من الأحزاب التركية، على رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعد هذه أول تغريدة للحزب بعد الإعلان عن تأسيسه يوم أمس.

وفي التغريدة أشار الحزب عن طريق "تاج" لأهم الاحزاب السياسية في البلاد وفِي مقدمتها العدالة والتنمية بـ"طريقة فكاهية".

‏وأشار ناشطون إلى أن معنى التغريدة يتمحور حول معنى "نحن هنا".



ويشير خبراء إلى أن الحزب سيكون بمثابة منافس قوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.