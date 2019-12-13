مات حماره صعقًا.. منوفي يقدم بلاغًا في شركة الكهرباء

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تقدم مواطن من قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ببلاغ في قسم الشرطة بدائرة المركز، ضد شركة الكهرباء، وذلك لنفوق حماره بسبب ماس كهربائي من أحد الأعمدة.

واتهم المدعو "م. ع"، الشركة بتقصيرها في أداء عملها، وتركها سلوك عمدان الإنارة في الشوارع مكشوفة.

وأخطر قسم شرطة الشهداء، مديرية أمن المنوفية، بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقرية دراجيل بالمركز، بتحرير محضر ضد شركة كهرباء المنوفية لتسببها في نفوق حماره إثر صعقه كهربائيًا من عمود به أسلاك عارية في محيط قريته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وهطلت موجة من الأمطار الغزيرة أمس على محافظتي القاهرة والإسكندرية، وعدة محافظات بالوجه البحري، حيث شهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة في الساعات المبركة من الصباح، وفي الأوقات المتأخرة من الليل.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وعدم ارنتظار فصل الشتاء الذي سيبدأ في أواخر الشهر الجاري.

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