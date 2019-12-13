حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان

13 ديسمبر 2019 - 08:35 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها الأحد القادم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام.

واختار حسام حسن 20 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر مغلق غدا السبت، حيث ضم المدرب كلا من:

ضمت القائمة كلا من : الهاني سليمان ، حسين تيمور ، رجب نبيل ، أحمد جمال ، فارس مجاهد ، أحمد أبوالفتوح ، محمد نادي ، محمد الترهوني ، إيدى إيمومو ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، سلامه أحمد ، ناصر ماهر ، محمود حليم ، محمود فهمي ، رونالد وانجا ، شريف رضا ، أحمد مكي ، خالد محمد .