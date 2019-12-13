«المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

13 ديسمبر 2019 - 08:03 م

حذرت شعبة الدواجن من ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وسط مطالبات بضرورة إحكام السيطرة على عملية لبيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت تراجعًا على مدار الشهور الماضية، قبل أن ترتفع الأسعار بنحو 5 جنيهات.

الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قال إن أسعار الدواجن سترتفع خلال الأيام المقبلة.

أضاف لـ"المصريون"، أنه "مع دخول فصل الشتاء زادت تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي أسعار الدواجن".

وأوضح أن "أحد العوامل التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة هي خروج مجموعة من المربيين من السوق، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي".

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية على "ضرورة اتخاذ وقفة جادة من قبل الجهات المعنية؛ لتجنب زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الأخر".

وبرأي السيد، فإن "الأسعار لابد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 للمستهلك، هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة".

من جانبه، قال حسين خاطر، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، الإقبال على الشراء زاد خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

وأوضح لـ"المصريون"، أن "القوة الشرائية تزداد على الدواجن خلال فصل الشتاء، وكلما زاد الإقبال على منتج ما زادت أسعاره، والعكس يحدث عندما يتراجع الإقبال".

غير أنه استبعد أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة كما يتوقع البعض، داعيًا إلى تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يحدث أي زيادة جديدة.

إلى ذلك، حذر الدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، مضيفا: «خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق».

وقال درويش، إن عدد لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمربى تثمين بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ 30%.

رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أكد أن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر الدواجن لـ 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه «سبق وحذرنا وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهزها؛ ولكن لم يطبق أحد».

وتابع: "المربون حاليًا بدأوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، وتدخل الحكومة سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج".

ومؤخرًا، أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، أنه أسعار اللحوم والدواجن ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وهو ما يثير مشكلات لدى المربين، بحسب مداخلة هاتفية لها.

وأضافت محرز، أن أسعار اللحوم والدواجن سترتفع خلال الفترة المقبلة "حتى تكون عملية التربية مجزية للمنتج"، متابعة: "نحاول مساعدة المربين من خلال بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لمساعدة صغار المربين على تحسين إنتاجهم".

وأكدت أن الوزارة رغم رفع أسعار الدواجن واللحوم، إلا أنها سوف تستمر في محاولة السيطرة على السوق، حتى لا تعود الأسعار ترتفع بشكل كبير ومبالغ فيه.