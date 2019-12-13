» «كهربا» بعد توقيعه للأهلي: «الطيبون يفوزون في النهاية»

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المصريون

الاهلى

كهربا

أبدى محمود عبدالمنعم «كهربا» المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سعادته بانتقاله إلى الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال «كهربا» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وعاد كهربا إلى الدوري المصري عبر النادي الأهلي بعد قضاء عدة أشهر في الدوري البرتغالي مع فريق ديسبورتيفو آفيس.

ووقع كهربا عقدًا لمدة 4 مواسم ونصف مع الأهلي تبدأ في يناير القادم مع قيده في قائمة الفريق المحلية.


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