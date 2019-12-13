الملكة إليزابيث تعلن حاجتها لموظف مقابل 50 ألف جنيه

أعلنت القصر البريطاني الملكي "باكنجهام" عن حاجته لشغل وظيفة يصل راتبها إلى 50 ألف جنيه استرليني بالإضافة إلى وجبة غداء يومية.

وأوضح القصر الملكي في بريطانيا أن الوظيفة ستكون عبارة عن تولى الشخص المتقدم مسئولية إدارة حسابات الملكة إليزابيث الثانية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الإعلان على أن التعليقات التي سيدونها الموظف على حسابات الملكة بمواقع التواصل، سيقرئها الملايين حول العالم، وذلك حسبما نشرت قناة "سي إن إن"، الأمريكية.

ودعا القصر الملكي المهتمين والمتخصصين في العالم الرقمي إلى التقديم للوظيفة في موعد أقصاه 24 ديسمبر الحالي.

وسيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر، مسئولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن قصر "باكنجهام" أن كل عضو من فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيتلقى راتبًا يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني (حسب الخبرة)، أما رئيس الفريق فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه إسترليني، مع وجبة غداء يوميًا.

وكتب القصر الملكي في توصيف الوظيفة إن "ردود الأفعال على هذا العمل ستكون واسعة النطاق، ولذا فإن سمعة العائلة المالكة والتأثير الذي ستتعرض له سيكون من أهم مسئولياتك. وستكون مشاركة منشوراتك حول العالم هي جائزتك الكبرى".