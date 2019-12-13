"افتكروه أسد".. الأهالي يقتلون "كلب" أثار الذعر بأسيوط

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أسد أسيوط

انتشرت خلال اليومين الماضيين أخبار تفيد بتجول أسد داخل قرية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، فيما تداول الأهالي صورًا لحيوان تشكك في كونه أسدًا.

ومن جانبه صرح رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج أبوسداح، بأن أهالي قرية المعابدة الشرقية تمكنوا من قتل كلب ضال، بعد الظهر، في أعلى قمة الجبل وبين الزراعات، بمنطقة عزبة سعيد؛ مؤكدا أنه لم يجرِ رصد أي حالات إصابة أو عقر للمواطنين.

فيما رئيس مجلس المدينة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حيوان يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بقرية المعابدة الشرقية، مؤكدا أن الصور المنتشرة بعيدة وغير واضحة.

وتمكن أهالي قرية المعابدة الشرقية من قتل كلب، كان أثار الذعر والفزع بينهم، أمس الخميس، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر حيوانًا يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بالقرية.

صورة الأسد

وانتشرت صورة لأسد مقتول على صفحات مواقع التواصل، وقال الأشخاص أنها للأسد الذي قُتل بالقرية، وبعد البحث بواسطة الصورة، اتضح أن هذا الأسد تم قتله في دولة أخرى، وأن لا أساس لهذه الصورة من الصحة.

كما أفادت مديرية الطب البيطري في أسيوط، أن الأسود لا تعيش منفردة، وأنه من الصعوبة تواجدها بهذه المنطقة، نافيةً بدورها ما تردد عن تجول أسد داخل قرية المعابدة.

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