مدرب مونتيري المكسيكي يكشف سر تسميته بـ«أنطونيو محمد»

13 ديسمبر 2019 - 06:20 م

كشف الأرجنتينى أنطونيو محمد، المدير الفنى لفريق مونتيري المكسيكي، السر وراء اسمه وذلك قبل مواجهة السد القطري غدًا السبت، في دور الـ8 ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال «أنطونيو» قبل مواجهة السد: «نحن هنا من أجل خوض المباراة النهائية وبالتأكيد نحترم كل الفرق سواء السد الذى سنواجهه غدا أو حتى ليفربول في نصف النهائي، ولكننا حددنا أهدافنا جيدًا».

وتابع: «التحدي الأول بالنسبة لنا كان إعادة بناء الفريق ،ونحن الآن أمام إثبات أنفسنا كفريق أمام أفضل أندية العالم، ونحن نبلي بلاء حسن في الفترة الماضية ونسعى لمواصلة التألق في قطر بمونديال الأندية».

وقال أنطونيو عن سبب اسمه العربي: «أنا أرجنتيني لكن جدى لبناني الجنسية واحترم الثقافة العربية وكنت أسافر إلى لبنان كثيرًا وأنا صغير وأحب العديد من المأكولات مثل الكباب والكفتة».