الإعلان عن صفقة روسية ضخمة مع مصر

13 ديسمبر 2019 - 05:58 م

كشفت روسيا اليوم الجمعة، عن تفاصيل صفقة ضخمة مع مصر، تبلغ قيمتها مليار يورو.

جاء هذا بحسب مركز الصادرات الروسية، حيث كشف المركز تمويل وتأمين عقد أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر.

وفي بيان له، أوضح أن الصفقة تنص على تزويد مصر بـ 1300 عربة قطار.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة "ترانس ماش هولدينج" الصناعية الروسية الهنجارية، صناعة العربات، حيث تم توقيع الاتفاقية مع شركة سكك الحديد الوطنية المصرية في القاهرة.

كما سيكون التمويل عن طريق بنك Roseximbank ، وبنك التصدير والاستيراد الهنغاري (HEXIM )، حيث سيتم تقديم القروض في إطار التغطية التأمينية وسيتم إتمام عمليات تسليم العربات بحلول عام 2022.

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية.

كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة.

وقسمت مصر العربات الجديدة إلى 1000عربة للدرجة الثانية المميزة، 201 درجة أولى وثانية مكيفة، بالإضافة إلى 91 عربة قوى.