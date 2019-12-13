لهذا السبب.. تركيا تستدعي السفير الأمريكي

أمرت الخارجية التركية، باستدعاء ديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي لدي أنقرة، اليوم الجمعة، حيث جاء ذلك بسبب تبنى مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، تشريعًا يعترف بحدوث إبادة للأرمن.

وحسبما ذكرت مصادر فإن الخارجية التركية، استدعت السفير الأمريكي للإعلان عن رد فعل أنقرة، على القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وأثار إجراء مجلس الشيوخ رفضًا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إن هذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.