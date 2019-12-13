فيديو.. يغتصب طالبة في وضح النهار

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أول فيديوهات لفتاة "شمال سيناء" في يوم وفاتها

عرضت الشرطة البريطانية، مقطع فيديو ملتقطًا من كاميرات المراقبة لشخص يشتبه في ضلوعه في اغتصاب فتاة صغيرة في وضح النهار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعة 3:30 مساءً من يوم الأربعاء 11 سبتمبر، بعد أن انزلقت الضحية، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، كانت ترتدي الزي المدرسي من حافلة في منطقة "ستريثام" جنوبي لندن.

وبعد أن سقطت الفتاة، فوجئت برجل يقترب منها وبدأ يتحدث معها، ومن ثم قادها إلى شارع قريب حيث اعتدى عليها جنسيًا، وشوهد بعد الواقعة وهو يسير بهدوء بعيدًا عن مكان الحادث.

وبثت شرطة لندن، مقطع فيديو للمشتبه فيه لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال المحقق كونستابل لاريسا نايتنجيل: "نحن نعلم أن هناك أشخاصًا في شارع جيلدرزفيلد والمنطقة المحيطة كانوا يرون هذا الرجل يمشي مع الفتاة".

وحث من لديه معلومات عنه إبلاغ الشرطة عنها على الفور. فيما لا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة.
https://www.thesun.co.uk/news/10545936/cops-cctv-school-uniform-raped-south-london/


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