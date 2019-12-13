اتهامات تلاحق " أحمد مكي" بعد مشاركته في موسم الرياض

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متابعات - أمينة عبد العال

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اأتهم الكاتب الساخر، وجيه صبري، الفنان أحمد مكي بسرقة فكرة المسرحية التي كان من المقرر تقديمها في موسم الرياض في أواخر الشهر الماضي، مؤكدا أنه صاحب فكرة مسرحية" حزلقوم"، والمقتبسة من الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم.

وأضاف صبري علي صفحته الرسمية علي " تويتر" أن الفكرة طرحها علي مكي ، واعترض الأخير علي بعض الأخطاء من وجهة نظره ثم فوجئ بإسنادها إلي كاتب آخر.

وأكد صبري أنه كان يعتقد أن القصة ستختلف و أنه سيتم إستبعاد الأفكار الخاصة به، لكنه فوجئ بنفس التفاصيل، مستدلا علي اتهامه ببعض محادثات الوات ساب المشتركة بينهم والتي تظهر عتابه علي استخدام نفس الأفكار والأغاني التي اقترحها.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي كان من المقرر عرضه في الفترة من 27 إلي 30 نوفمبر إلا أن وفاة والدة مكي أجلت العرض.  

 وموسم الرياض هو أحد مهرجانات  مواسم السعودية الـ 11 التي أطلقت علي مستوي المملكة بدء من العام 2019.

 


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