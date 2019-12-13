» " كنز المريخ" تكشف عنه " ناسا"

13 ديسمبر 2019 - 01:45 م

يعتبر الماء كنز علي كوكب الأرض ويزخر المكان المحيط به بالسكان والموارد الغذائية التي لا غني عنها، واتجهت الأبحاث الآن إلي المريخ للبحث عن الكنز هناك في رؤية جديدة لتوفير الحياة علي الكوكب الأحمر، كما أنه من الممكن أن يتم استخدامها في وقود الصواريخ.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية" ناسا"، عن إصدارها لـ" خريطة الكنز" لمواقع الجليد المحتملة علي الكوكب، و أعلنت أنه في بعض الأماكن يكون الجليد تحت السطح بمسافة لا تزيد علي 2.5 سم مما يجعله في متناول زورا المستقبل بسهولة، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

وتشير الألوان الباردة في الخريطة إلي قرب الجليد من السطح، أما الألوان الدافئة فتشير إلي أن الجليد في مسافة أعمق حسب موقع" إنجادجيت" المتخصص بالأخبار التقنية والعلمية.

وأشار سيلفان بيكو المؤلف الرئيسي لدراسة الخريطة، والخبير في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا إلي أنه لن يكون هناك حاجة إلي حفار للوصول إلي هذا الجليد بل من الممكن استخدام مجرفة مضيفا أنهم مازالوا مستمرين في جمع البيانات المتعلقة بالجليد المدفون علي سطح المريخ مع التركيز علي أفضل الأماكن لرواد الفضاء.