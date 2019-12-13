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تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم

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عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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المصريون

الزمالك

عبد الله جمعة

أدى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش المباراة الودية التجريبية المقامة حاليًا أمام فريق الشباب.

وبدأ جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد غيابه عن مواجهة أمس أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين حيث يعاني من الإصابة بكدمة في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا بالأمس امام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

كما تقرر خوض مباراة ودية أمام فريق ناشئين النادي مواليد 99 في العاشرة صباحا ، حيث سيقوم المدرب الفرنسي بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز سواء البدلاء أو المستبعدين من لقاء الامس من أجل تجهيز كل اللاعبين.


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