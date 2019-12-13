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وزير العدل التركي:العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هذا الاعتراف في خطر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الأرمن

أكد عبد الحميد جول وزير العدل التركي أن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة في خطر، بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالاعتراف بإبادة الأرمن في تركيا 1915، لافتا إلي القرار بالنسبة لتركيا يعتبر  في حكم الملغي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي تبني أمش بإجماع أعضائه قرار يعترف بالإبادة الأرمنية، في تصريح أثار غضب أنقرة، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

في سياق متصل دون مدير الإعلام في الرئاسة التركية علي صفحته علي" تويتر" أن سلوك بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية، مؤكدا أن القرار الذي تبناه يعرض العلاقات الثنائية بين البلدين إلي الخطر.

علي الجانب الآخر لاقت تصريحات الكونجرس ترحيب من رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، الذي دون علي" تويتر" قائلا:" باسم الشعب الارمني، أعبر عن امتناننا للكونجرس الأمريكي، والقرار الذي صد يعتبر انتصار للعدالة والحقيقة، وهي خطوة شجاعة نحو حدوث عمليات إبادة مستقبلا".

جدير بالذكر أن 30 دولة اعترفت بالإبادة الأرمنية وتشير التقديرات إلي أن ما بين 1.2 و 1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولي علي أيدي القوات العثمانية، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".


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