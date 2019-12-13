تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن " المرض"

عبد القادر وحيد
في تدوينة مثيرة علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على حال من يطلب الملذات، وحال المريض.
وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر : " يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة ، ولا يشتهي المريض سوى العافية".
وأضاف : اللهم أدم علينا عافيتك ، وانزل شفائك على من لا يعلم وجعه غيرك..جمعة مباركة بإذن الله".
ذكر أن علاء مبارك كان قد غرد قبل ذلك بتدوينة مثيرة عن " الرزق الحلال"، قائلا : " من أجمل ما قرأت …ثلاث ضيوف يأتون بلا موعد "الرزق- القدر- الموت".
وأوضح حينها : "اللهم اجعل رزقنا حلالا، و اجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا . جمعة مباركة"
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