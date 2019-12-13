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متصل يدعو لحرية الإلحاد..والإفتاء ترد

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المحور

الأزهر

الإلحاد

محمود هنداوي


دعا متصل يدعى "عادل"، من القاهرة، لحرية الإلحاد طالما أن الشخص لا يضر أحد، قائلا : "كل واحد له حرية شخصية في معتقده سوء مسلم أو مسيحي أو كافر أو ملحد".

وأوضح عادل، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" ، أنه يقصد بحرية الاعتقاد ألا يكون هذا الشخص يضر أو يزعج غيره.
ورد الشيخ محمود هنداوي، أمين لجنة الفتوى بالأزهر، خلال حواره بالبرنامج، علي حديث المتصل ،قائلا :"إن قضية الإلحاد موجودة منذ قديم الأزل، وتصدى لها الكثير من العلماء والمفكرين.

وأضاف،: "نحن نتحدث عن قضية الازدراء والاحتقار والتقليل من شأن الدين أو الشخصيات الدينية أو الشخصيات المقدسة"، مؤكدا أن الدين يرفض ذلك، ولكن حرية الفكر متاحة للجميع.

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