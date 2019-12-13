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نصير:الأزهر ليس في حاجة لكليات الطب والهندسة

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أمنة نصير
أمنة نصير
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إيمان هاني

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صدى البلد

الأزهر

حمدي رزق

أمنة نصير

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الأزهر ابتلي في المرحلة الأخيرة بحالة من الترهل في العملية التعليمية، و تراجع في الفكر والعملية التعليمة ".

وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلة :" شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ابتلي بأسو بطانة، وكنت أتمنى أن تكون كل المؤسسة الأزهر مثل فضيلة شيخ الأزهر المعروف بالفكر المستنير.

 وأعربت نصير ، عن أملها أن ينهض الأزهر بالعملية التعليمة في مصر بالكامل، مشيرة إلى أن الأزهر ليس في حاجة لإعداد كليات الطب والهندسة، ولابد أن يقتصر دوره على العلوم الدينية.

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