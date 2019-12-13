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محمد صلاح وراموس

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مفاجأة صادمة عن إصابة "صلاح" قبل كأس العالم

الرياضة

محمد صلاح وراموس
محمد صلاح وراموس
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، عن أن نجم المنتخب القومي ونادي ليفربول، محمد صلاح، أصيب منذ عامين بارتخاء في مفصل الكتف، لافتَا إلى أنه كتب فصل كتاب عن هذا الإصابة التي تعد منتشرة جدًا في الملاعب.
وأضاف "أمام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن "صلاح" تحامل على نفسه جدًا للمشاركة في كأس العالم، معقبًا: "كان خطر أن يقوم صلاح باللعب قبل العلاج لمدة 6 أسابيع".
وأشار إلى أن هناك طرق معينة سينشرها مستقبلًا عن اعادة هذا المفصل لطبيعته، لافتَا إلى أن هذه الإصابة إذا كانت من الدرجة السادسة فلابد أن يقوم اللاعب بإجراء عملية وتثبيت الكتف بمسامير، لكن إصابة "صلاح " كان من الدرجة الثانية أو الثلاثة وكانت في حاجة لعلاج طبيعي بشكل مكثف.

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