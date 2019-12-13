» "النجار": الأزهر منارة كبيرة وكان مستهدف من الإخوان

13 ديسمبر 2019 - 12:18 ص

أكد الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الأزهر كان مستهدفا من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء فترة حكمهم لمصر وأرادوا أن يركبوه.



وأضاف عبدالله النجار خلال لقاء تليفزيوني، أن الأزهر منارة علمية كبيرة، موضحًا أنه كما أن الكعبة موجودة في مكة المكرمة فإن الأزهر موجود في القاهرة بمصر.

