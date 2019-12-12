آمنة نصير: "الأزهر الشريف لا يواكب العصر"

أكد الدكتورة آمنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومن أسس الصلاحية أن يبقى باب الاجتهاد مفتوح حتى يوم القيامة .
وأوضحت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسانية والعالم كل يوم في شأن ، ولا بد للأزهر أن يواكب الحياة المعاصرة والمتغيرات الجديدة التي تطرأ على المجتمع .
وتساءلت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أين الأزهري المجتهد لقضايا العصر؟
وأضافت"نصير" أن العقل الإسلامي المعاصر لا يواكب المستجدات في الحياة ولا يتقبلها بطبيعة العصر، حيث إن العصر الحالي فيه اختلاف في كثير من القضايا عن العصور القديمة.