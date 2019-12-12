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الأمم المتحدة: نحتاج 25 مليون دولار لمساعدة السوريين بالشتاء

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اللاجئون السوريون
اللاجئون السوريون
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المصريون ووكالات

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حذرت الأمم المتحدة الخميس، من موجة الصقيع "الصعبة والشديدة" التي يواجها الشعب السوري حاليا، وقالت إنها "بحاجة إلي 25 مليون دولار إضافية" لتلبية احتياجات السوريين خلال هذه الموجة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المسؤول الأممي "يواجه الشعب السوري يواجه شتاءً باردًا وصعبًا آخر، ويعيش ملايين النازحين من النساء والأطفال والرجال دون كهرباء وتدفئة، وهناك عشرات الآلاف من الأسر في ملاجئ غير كافية أو مؤقتة ، بما في ذلك في مخيمات النازحين".
وأضاف: "على مدار الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في مواقع ومخيمات للمشردين داخلياً في شمال غربي وشرقي سوريا، بما في ذلك ما لا يقل عن 16 مخيماً في محافظة إدلب، وفي مخيم الهول في محافظة الحسكة وتفيد التقارير بأن مئات الخيام دمرت".
وزاد: "بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد في جميع أنحاء سوريا ، وتم الإبلاغ عن نقص بالوقود في بعض المناطق".وأردف: "تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في حاجة إلى المساعدة هذا الشتاء، و هناك حاجة إلى 25 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة خلال الأشهر الأكثر برودة في عموم البلاد". -

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